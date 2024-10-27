Beşiktaş ligde yarın Galatasaray'ın konuğu olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 1 haftasını bay geçtiği ligde 20 puanla 3. sırada yer alıyor. 8 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Galatasaray ise 25 puanla ilk sırada bulunuyor.