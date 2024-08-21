Beşiktaş Lugano hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Lugano maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı için Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya geliyor. Avrupa'da bu sezon ilk ciddi karşılaşmasına çıkacak olan temsilcimiz Beşiktaş Lugano'yu 29 Ağustos'taki rövanş maçıyla birlikte elemesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılım hakkı kazanacak. Peki, Beşiktaş Lugano maçı şifresiz mi? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre'de Stockhorn Arena'da oynanacak Beşiktaş Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lugano UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ilan edilen fikstür tarihi 22 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:30 şeklinde.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Lugano maçın şifreli şekilde S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı S Sport Plus aboneleri izleyebilecek.

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman?

Beşiktaş Lugano maçının rövanşı ise 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'da İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş Lugano canlı izle

Beşiktaş Lugano maçını S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maçın hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Beşiktaş'ın kadrosu:



Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka