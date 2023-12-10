Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 14 Aralık Perşembe günü Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Fenerbahçe derbisinde oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.