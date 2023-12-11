Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 11.12.2023 22:24 Giriş: 11.12.2023 22:24

Güncelleme: 11.12.2023 22:25 Kaynak: İHA

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.