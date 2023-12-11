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Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2023 22:24
  • Giriş: 11.12.2023 22:24
  • Güncelleme: 11.12.2023 22:25
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına devam etti


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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