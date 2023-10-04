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Beşiktaş, Lugano maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında yarın evinde oynayacağı Lugano müsabakasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 22:03
  • Giriş: 04.10.2023 22:03
  • Güncelleme: 04.10.2023 22:03
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Lugano maçına hazır


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, saha ortasında siyah-beyazlı futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşuyla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takım, Lugano karşılaşmasının taktiği üzerinde durdu. Antrenmana sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Mert Günok katılmadı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de çalışmayı Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte takip etti.

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