Beşiktaş - Lugano maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano ile sahasında oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.

Mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Marcel Birsan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Catalin Popa oturacak. AVAR’da ise Andrei Chivulete görev yapacak.

Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri turu geçmesi halinde Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.

İki takım da turu geçmek için kazanmak zorunda.