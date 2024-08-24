Beşiktaş Lugano UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Lugano maçı saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Lugano'yu yenmesi halinde adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Peki Beşiktaş Lugano maçı şifresiz mi? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Detaylar belli olmaya başladı.

BEŞİKTAŞ TUR İÇİN SAHADA

22 Ağustos Perşembe günü Avrupa arenasına çıkan temsilcimiz Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kalarak tur biletini İstanbul'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stayumu) oynanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off maçının S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Lugano maçın şifreli olarak S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor. Maçı S Sport Plus abonesi olanlar izleyebilecek.

Beşiktaş Lugano canlı izle

Beşiktaş Lugano maçını S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme maçını Rumen haken Radu Marian Petrescu yönetecek. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Marcel Birsan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Catalin Popa oturacak. AVAR’da ise Andrei Chivulete görev yapacak

NECİP UYSAL SAKATLANDI

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal'un sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Buna karşın Necip Uysal, Lugano maçına yetişemeyecek.