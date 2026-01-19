Beşiktaş, Lukaku için devrede iddiası

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gündem bir kez daha değişti. Siyah-beyazlıların, Tammy Abraham transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Bu kapsamda Beşiktaş’ın, Serie A temsilcisi Napoli’de forma giyen Romelu Lukaku’yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

SAĞLIK RAPORU İSTEDİ

Yönetimin, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki Belçikalı golcü için Napoli’den detaylı bir sağlık ve performans raporu talep ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kurmayların, gelecek raporlar doğrultusunda transferle ilgili nihai kararını vereceği ifade edilirken, Lukaku’nun fiziksel durumu sürecin en kritik başlığı olarak öne çıkıyor.

Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku’nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.