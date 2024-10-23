Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA maçı şifreli mi? Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek için önemli bir maça çıkıyor. Beşiktaş Lyon maçı detayları da belli olmaya başladı. Beşiktaş Lyon maçı ne zazman, hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacak? Beşiktaş Lyon maçı şifreli mi? Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler? Tüm detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşıyor.
Beşiktaş - Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın UEFA maçı şifreli mi? Beşiktaş - Lyon maç bilgileri, istatistikler, Beşiktaş ve Lyon cephesinden yapılan açıklamalara bakalım:
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KARNESİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 246 maçın 92'sini kazandı. 105 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, 49 maçtan ise beaberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 329 gol atarken, kalesinde ie 376 gol gördü.
Öte yandan Beşiktaş, Fransa takımlarıyla yaptığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 2 KALECİ DE SAKAT!
Beşiktaş'ta Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
LYON TEKNİK DİREKTÖRÜ: HÜCUM OYNAYACAĞIZ
Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, topa daha fazla sahip olarak hücum ağırlıklı oynamaları gerektiğini söyledi. Sage, "Topa daha fazla sahip olmalıyız. Hücum ağırlıklı oynamalıyız. Beşiktaş'ın topa daha az sahip olmasını sağlamalıyız" dedi.
Fransız temsilcisi Lyon, oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ LYON MAÇININ HAKEMİ KİM?
Beşiktaş Lyon maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek.
BEŞİKTAŞ LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş Lyon maçı Lyon'a bulunan Groupama Stadı'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Lyon maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Beşiktaş Lyon maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.