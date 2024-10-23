Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA maçı şifreli mi? Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek için önemli bir maça çıkıyor. Beşiktaş Lyon maçı detayları da belli olmaya başladı. Beşiktaş Lyon maçı ne zazman, hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacak? Beşiktaş Lyon maçı şifreli mi? Beşiktaş'ta sakat oyuncular kimler? Tüm detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos