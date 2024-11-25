Beşiktaş - M. Tel-Aviv maçı hangi gün, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ne yaptığı kötü başlangıcın ardından son 2 maçını da kazanarak taraftarlarını umutlandıran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci maçını M. Tel Aviv ile oynuyor. Peki Beşiktaş - M. Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş - M. Tel Aviv maçının yeri, günü, saati, yayınlanacağı kanal bilgisi, takımların form durumu ve istatistiklere bakalım:

BEŞİKTAŞ FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 karşılaşmasında Ajax'a 4-0 ve Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Lyon'u 1-0 ve Malmö'yü 2-1'lik skorlarla mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Böylece Beşiktaş, 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 18'inci sıraya yükselerek play-off şansını yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çıkışının aksine Beşiktaş, ligde zor günler geçiriyor. BEşiktaş oynadığı son 5 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Böylece Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 21 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

M. TEL AVİV FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

M. Tel Aviv ise UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 4 karşılaşmanın hepsini kaybetti. Braga'ya 2-1, Midtjylland'a 2-0, Real Sociedad'a 2-1 ve Ajax'a 5-0'lık sonuçlarla mağlup olan M. Tel Aviv, oynadığı 4 maç sonunda puan alamayan Dinamo Kiev'le ligin son 2 sırasını paylaşıyor.

M. TEL AVİV'İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

M. Tel-Aviv, 23.18 Milyon Euro piyasa değeriyle UEFA Avrupa Ligi'nde en değerli kulüpler arasında son sıralarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - M. TEL AVİV ARASINDAKİ MAÇLAR

Bugüne kadar M. Tel Aviv'le 2 kez karşılaşan BEşiktaş, bu maçlardan 5-1 ve 3-2'lik skorlarla galip geldi.

BEŞİKTAŞ VE M. TEL AVİV EKSİK VE SAKAT OYUNCU LİSTESİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal UEFA Listesi'ne yazılmadığı için, Ernest Muci de sakatlığı dolayısıyla M. Tel Aviv maçında forma giyemeyecek.

M. Tel-Aviv'de ise Roy Revivo'nun sakatlığı dolayısıyla sahada olması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

M. Tel-Aviv Bodo/Glimt Athletic Bilbao Twente

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Topladığı 6 puanla 18'inci sıraya yükselen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalma adına önemli bir avantaj elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde değişen yeni sisteme göre, 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 takım direkt olarak son 16'ya kalırken, 9-24'üncü sıralardaki takımlar ise aralarında play-off maçı oynayarak son 16 şansı arayacak. Beşiktaş'ın fikstürüne bakıldığında ise M. Tel-Aviv en zayıf takım olarak öne çıkıyor. Beşiktaş, M. Tel-Aviv'i yenmesi halinde puanını 9'a yükselecek ve play-off'a kalma şansını büyük ölçüde garantileyecek. Beşiktaş'ın performansına göre ilk 8 ihtimali de gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ- M.TEL AVİV MAÇI NEREDE, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANİ KANALDA?

İsrail'in Ortadoğu'daki saldırgan tutumu ve İsrail'e oluşan tepki nedeniyle maçın Türkiye'de oynanmamasına karar verildi. Beşiktaş - M. Tel-Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacak.

28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak Beşiktaş - M. Tel Aviv maçı TRT Spor ekranından şifresiz olarak izlenebilecek.