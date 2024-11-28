Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek: İşte muhtemel ilk 11

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Beşiktaş, Macaristan'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

MUÇİ YOK

Beşiktaş'ta Ernest Muçi yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

İSRAİL TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

Beşiktaş şu ana kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşı karşıya geldi ve oynadığı maçların hiçbirinde rakiplerine yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, Maccabi Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

1999'da Hapoel Haifa ile karşılaşan "Kara Kartal", rakibiyle 1-1 ve 0-0 berabere kalırken daha sonra İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kazandı.