Beşiktaş maçının VAR’ı İspanyol Adrian Cordero Vega oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor bugün saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak, 4. hakem ise Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Adrian Cordero Vega oturacak. Vega’ya AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Danimarkalı hakem Sandi Putros olurken, AVAR’da Arda Kardeşler görev yapacak. Gaziantep FK - Bodrum FK müsabakasında ise VAR’da Belçikalı Jan Boterberg yer alacak, AVAR’da da Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Jan Boterberg, dün oynanan Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasında da VAR’da yer almıştı.