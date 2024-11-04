Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü müsabakasında Malmö karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Malmö ile tarihinde çokça kez karşılaşan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Çarşamba TSİ ile 18:30'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş-Malmö maçını Alman Hakem Sven Jablonski yönetecek.

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Malmö maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞAVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Malmö maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 4. haftayı geride bırakacak olan Beşiktaş'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: