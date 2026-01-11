Beşiktaş, Matt Thomas'ı kadrosuna kattı

Eurocup ve Basketbol Süper Ligi’nde sezona etkileyici bir giriş yapan Beşiktaş, kadrosunu önemli bir hamleyle güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, dış şut tehdidiyle öne çıkan ABD’li skorer guard Matt Thomas’ı renklerine bağladı.

Webencestando’nun aktardığı bilgilere göre 31 yaşındaki deneyimli oyuncu ile anlaşma sağlandı. Kariyerinde ALBA Berlin ve Granada formaları giyen Thomas, son üç sezonda üç sayı çizgisinin gerisinden %46.4’lük isabet oranı yakalayarak dikkat çekti.

NBA'DE 4 SEZON OYNADI

NBA’de Toronto Raptors, Utah Jazz ve Chicago Bulls’ta dört sezonluk tecrübe edinen Matt Thomas, Avrupa kariyerinde ise 2022-23 sezonunda Panathinaikos formasıyla parkede yer aldı.

Beşiktaş’ın yeni transferinin, hücumda özellikle dış atışlarda takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.