Beşiktaş Mersin’i devirdi
Spor Servisi
Basketbol Süper Ligi’nde Mersinspor evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Kıran kırana geçen maçı Beşiktaş, 99-93’lük skorla kazandı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip 15’inci galibiyetini alırken Mersinspor 9’uncu yenilgisini yaşadı.
Kara Kartal’da Dustin Sleva 19 sayı, 14 ribaund, Kyle Allman 19 sayı, 4 asist, Berk Uğurlu 13 sayı, 4 asist, Uros Plavsic ve Emanuel Terry 9 sayıyla oynadı. Mersinspor’da Justin Cobbs 24 sayı 7 asist, Gabriel Olaseni 23 sayı 8 ribaund, Isaiah Pineiro 11 sayı – 3 ribaund, David Efianayi 15 sayı, 2 ribaund, Pako Cruz 9 sayıyla mücadele etti.
Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig’in 26’ncı haftasında bugün evinde Gaziantep FK’yi konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Süper Lig’de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Kara Kartal kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.