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Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 09.10.2024 15:11
  • Giriş: 09.10.2024 15:11
  • Güncelleme: 09.10.2024 15:11
Kaynak: AA
Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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