Beşiktaş milli arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile oynayacak

Süper Lig'e verilen milli arada takımı daha yakından tanımak isteyen Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine siyah-beyazlıların iki hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlılar, onursal başkan Süleyman Seba’nın anısına, Seba’nın memleketi olan Sakarya’da 19 Kasım Pazar günü Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.