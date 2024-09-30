Beşiktaş moral arıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7’nci haftasında Bellona Kayserispor’un konuğu olacak. Ajax’a 4-0 yenilen siyah beyazlı ekip 3 puan alarak moral bulma amacında.
Spor Servisi
UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 yenilen Beşiktaş, Süper Lig’in 7’nci haftasında bugün Bellona Kayserispor’un konuğu olacak. RHG Enetürk Enerji Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta Eyüpspor’u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye gidecek.
KADRODAKİ EKSİKLER
Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal’ın yanı sıra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, maçta forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.