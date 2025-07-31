Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını kaybederse elenir mi? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlama olasılığı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evinde aldığı 4-2’lik mağlubiyetin ardından tur umutlarını rövanş maçına taşıyor. Siyah-beyazlı ekibin Ukrayna’daki karşılaşmada bir üst tura yükselebilmesi için en az 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. 3-0, 4-1 gibi sonuçlar Beşiktaş’a turu getirirken, 2 farkla kazanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Tek farklı galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyet ise Shakhtar’ı tur atlatacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş’ın Avrupa yolculuğu devam etmesi için Ukrayna’daki Shakhtar Donetsk karşılaşmasını en az 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Örneğin 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi sonuçlar, siyah-beyazlıların turu geçmesi için yeterli olacak. Eğer Beşiktaş karşılaşmayı 2 farklı skorla kazanırsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf penaltılarla belli olacak.

Tek farklı galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise Shakhtar Donetsk yoluna devam edecek ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

BEŞİKTAŞ TUR ATLARSA RAKİP KİM OLACAK?

Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Rangers – Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maçta Rangers, sahasında Panathinaikos’u 2-0 mağlup ederek avantajı eline geçirdi. Beşiktaş turu geçerse, bu iki ekipten mağlup olan tarafla Avrupa Ligi mücadelesine devam edecek.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE AVRUPA DEFTERİ KAPANIYOR MU?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e elenmesi halinde Avrupa kupalarına veda etmiyor. Siyah-beyazlı ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Bu turdaki rakip, St. Patrick’s – Kalju eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçta St. Patrick’s rakibini 1-0 yenerek avantaj sağladı. Beşiktaş, elenirse 7 ve 14 Ağustos’ta bu rakiplerden biriyle karşılaşacak.