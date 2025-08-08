Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı

Beşiktaş, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir" denildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

29 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî sözleşmeyi imzaladı.

Ndidi'nin Leicester City ile sözleşmesi 2 sene daha devam ediyordu ancak Leicester'ın ikinci lige düşmesi üzerine sözleşmedeki serbest kalma maddesi devreye girdi.

NDİDİ'NİN KARİYERİ

Ndidi, kariyeri boyunca 3 takımın formasını giydi. 2015 yılında ülkesinin takımlarından Nath Boys'tan Belçika ekibi Genk'e transfer olan Ndidi, 2017'de 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'e gitti.

Ndidi, Leciester City'de 8 sezonda toplam 220 Premier Lig maçına çıktı. Ndidi geçtiğimiz sezon ise Premier Lig'de 28 maçta forma giydi, 5 asist kaydetti.