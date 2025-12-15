Beşiktaş ne oyunu, ne skoru koruyabiliyor

Süper Lig’in 16. haftasında dün Trabzonspor’a konuk olan Beşiktaş, tempolu geçen karşılaşmanın ilk bölümünde skor üstünlüğünü eline aldı.

Siyah-beyazlılar 18. dakikada Tammy Abraham’la öne geçti, 22. dakikada Vaclav Cerny’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor 25. dakikada Ernest Muçi’nin değerlendirdiği pozisyonla skoru 2-1’e getirdi. Beşiktaş, 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cerny ile yeniden rahatladı ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Ancak maçın kırılma anı ilk yarının son bölümünde geldi. El Bilal Toure’nin Ozan Tufan’a müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla kenara giderek pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Malili oyuncuyu 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Beşiktaş ikinci yarıya 10 kişi başladı.

Trabzonspor, sayısal üstünlüğün de etkisiyle ikinci yarıda oyunu rakip yarı alana yıktı. Oleksandr Zubkov’un şutunda topun ceza sahasında Christ Oulai’ye çarpıp ağlara gitmesiyle fark 1’e indi: 2-3.

Ev sahibi ekip, son bölümde baskısını artırdı ve 84. dakikada Zubkov’un golüyle eşitliği sağladı. Mücadele 3-3 sona ererken Beşiktaş puanını 26’ya yükseltti.

KARTAL'IN EN BÜYÜK SIKINTISI

Bu sonuç, Beşiktaş’ın bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru tutmakta yaşadığı sıkıntıyı yeniden gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar lig ve Avrupa’da birçok kez ilk golü bulmasına rağmen bu üstünlüğü maç sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig’de Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında ilk golü atan taraf olmasına karşın bu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı; olası 18 puanın 4’ünü alabildi. Avrupa’da da UEFA Konferans Ligi play-off’unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçtiği maç 1-1 tamamlanmıştı.

“Büyük maç” performansı da benzer bir tablo çiziyor. Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 1-1’e razı olmuş, Fenerbahçe derbisinde 2-0’dan sonra 10 kişi kalıp 3-2 kaybetmişti. Trabzonspor karşısında da 2-0’ı yakalayıp 3-1’e taşıdığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Beşiktaş adına öne çıkan isim Vaclav Cerny oldu. Çek oyuncu ilk yarıda attığı iki golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkarırken, Tammy Abraham da fileleri havalandırarak ligde 7. golüne ulaştı ve bu sezon toplamda 22 maçta 12. kez skor üretti.

Öte yandan Beşiktaş, deplasman performansında ise istikrarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar ligde dış sahada oynadığı son 7 maçta yenilmedi; bu seride 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.