Beşiktaş, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.