Beşiktaş olağanüstü seçimli kongreye gidiyor: Tarih belli oldu
Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Kulübün yeni başkanı 29 Aralık'taki kongrede belli olacak.
Sahada gelen kötü sonuçların ardından ciddi bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş yönetimi, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı.
Buna göre Beşiktaş'ın yeni başkanı 29 Aralık'ta yapılacak kongrede belli olacak.
Beşiktaş yönetim kurulu bugün olağanüstü toplanmıştı. Toplantı sonucunda toplu istifa kararı alan Beşiktaş yönetimi kulübü seçime götürmeye karar verdi.
Beşiktaş tüzüğüne göre istifalarla karar alma çoğunluğu ortadan kalkarsa kulüp seçime gidebiliyor.
Hüseyin Yücel'in kongre kararına ilişkin bugün basın toplantısı yapması bekleniyor.
Beşiktaş'ı kongreye mevcut yönetim götürecek, Serdar Topraktepe kongreye kadar takımın başında kalacak.
ÜST ÜSTE İSTİFALAR
Beşiktaş'ta Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın gece yarısı görevden alınmasından kısa süre sonra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat önce futbol şubesinden ardından da kulüp başkanlığından istifa etmişti.
Beşiktaş'ta sezona başlayan Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar geçen haftaki Maccabi Tel-Aviv mağlubiyetinden sonra ayrılmıştı.
1 YIL SONRA KONGRE
Beşiktaş geçen yılın aralık ayında da olağanüstü kongreye gitmiş ve rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakan Hasan Arat başkan seçilmişti. Beşiktaş'ta normal şartlarında Mayıs 2025'te seçime gidecekti.