Spor
  • 28.08.2025 23:46
  • Giriş: 28.08.2025 23:46
  • Güncelleme: 28.08.2025 23:48
Kaynak: AA
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Beşiktaş Kulübü'nde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.

