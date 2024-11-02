Beşiktaş, önde başladığı Kasımpaşa maçını 3-1 kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Claudio Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Mamadou Fall attı. Beşiktaş'ın tek golünü 45+3. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 14'e yükseltirken Beşiktaş, 20 puanda kaldı.