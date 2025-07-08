Beşiktaş, Orkun Kökçü için devrede

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü transferi için görüşmeleri sıklaştırdı.

Transfer görüşmeleri için kulüp başkanı Serdal Adalı da Lisbon'a gitti. Geçtiğimiz günlerde Benfica teknik direktörü Roger Schmidt ile tartışma yaşayan Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Öte yandan Orkun Kökçü için çok sayıda takımın Benfica'nın kapısını çaldığı ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı belirtiliyor.

Orkun'un; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin yanı sıra Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de reddettiği ev Beşiktaş'ta oynamak istediği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu, Orkun'un Benfica'dan Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesini istediğini belirterek "Orkun Kökçü gemileri yaktı, Beşiktaş'a gitmek istiyor! Şu ana kadar kendisine gelen bütün teklifleri reddetti! Oyuncu Benfica'ya Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor!" dedi.

Orkun Kökçü, geçen sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla çıktığı toplam 45 maçta 11 gol 7 asist kaydetmişti.

Öte yandan sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın, yine Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u da kadrosuna katmak istediği ve Orkun'un yanı sıra Schjelderup için de transfer görüşmeleri yürüttüğü belirtiliyor.