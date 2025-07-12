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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu

Milli futbolcu, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 14:09
  • Giriş: 12.07.2025 14:09
  • Güncelleme: 12.07.2025 14:10
Kaynak: AA
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı milli futbolcu Orkun Kökçü'nün bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." denildi.

Beşiktaş, dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmişti.

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