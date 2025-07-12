Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Benfica’da oynanan milli oyuncu Orkun Kökçü’nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

24 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu bugün akşam üzeri İstanbul'a gelecek.

Kökçü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş, yeni transferi için yarın Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Orkun Kökçü, geçen sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla çıktığı toplam 45 maçta 11 gol 7 asist kaydetmişti.