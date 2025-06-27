Beşiktaş, Osayi-Samuel ile anlaştı

Beşiktaş, son 4.5 sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisi elinde bulunan Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu, Samuel ile Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.,

Buna göre 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'tan yıllık 1,9 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe, Nijeryali oyuncuyu 2021 yılının ocak ayında QPR'dan transfer etmişti. Samuel geçen sezon Fenerbahçe ile toplam 36 maça çıkmıştı.

Beşiktaş, uzun süredir Samuel ile görüşüyordu. Siyah-beyazlı ekip sol bek mevkisi için ise bonservisi Benfica'da bulunan ve geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren David Jurasek ile anlaşma sağladı.