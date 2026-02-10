Beşiktaş - Panionios Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

EuroCup heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Türk basketbolunun önemli temsilcilerinden Beşiktaş parkede kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise “Beşiktaş - Panionios maçı saat kaçta?” ve “Beşiktaş EuroCup maçı hangi kanalda?” soruları geliyor.

EuroCup mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Panionios ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, grup sıralaması açısından önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ - PANİONİOS MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup kapsamında oynanacak Panionios - Beşiktaş karşılaşması 10 Şubat tarihinde oynanacak.

Maç Bilgileri

Maç: Panionios – Beşiktaş

Panionios – Beşiktaş Tarih: 10 Şubat

10 Şubat Saat: 20:30

20:30 Organizasyon: EuroCup

EuroCup Yayın: TRT Spor Yıldız (canlı ve şifresiz)

BEŞİKTAŞ EUROCUP PUAN DURUMU

EuroCup grup aşamasında Beşiktaş üst sıralarda yer alırken, Panionios alt sıralarda bulunuyor. İki takım arasındaki mücadele, puan tablosundaki dengeler açısından önem taşıyor.

# Takım G M A:Y P 2 Beşiktaş 12 5 1552:1415 24 10 Panionios 3 14 1275:1494 6

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

EuroCup puan durumuna bakıldığında Beşiktaş’ın üst sıralarda yer aldığı görülüyor. Panionios ise alt sıralardan çıkmak için mücadele ediyor. Bu karşılaşma, Beşiktaş’ın grup sıralamasındaki konumunu güçlendirme açısından önem taşıyor.

Basketbolseverler için TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele, günün dikkat çeken EuroCup karşılaşmalarından biri olacak.

Beşiktaş - Panionios maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Beşiktaş EuroCup maçı hangi kanalda?

Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Beşiktaş EuroCup puan durumunda kaçıncı sırada?

Beşiktaş puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş, EuroCup’ta Panionios karşısında önemli bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Saat 20:30’da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. EuroCup puan tablosunu yakından ilgilendiren bu mücadele, basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.