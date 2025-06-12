Beşiktaş, Papara ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Beşiktaş, Papara ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Yapılan yeni anlaşma doğrultusunda Papara, 2025-26 sezonunda Beşiktaş'ın formasının sağ kolunda yer alacak.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, forma sağ kol sponsorumuz Papara Elektronik Para Anonim Şirketi'ne (Papara) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış, TMSF tarafından Şirketin Yönetim Kuruluna atamalar yapılmıştır.



TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Papara ile olan sponsorluk ilişkimizin bugüne kadar olduğu şekilde devam etmesi konusunda mutabık kalınmış olup bundan sonraki süreç atanmış Yönetim Kurulu ile birlikte yürütülecektir.”

KAYYUM ATANMIŞTI

Papara'ya 27 Mayıs'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere, toplam 8 şirkete el konuşmuştu. El koyulan şirketlere kayyum atanmıştı.