Beşiktaş Park 10 yaşında: Dolmabahçe’de bir stadyumdan fazlası

Beşiktaş Park, kapılarını açmasının üzerinden geçen 10 yılda yalnızca bir stadyum değil, İstanbul’un önemli spor ve yaşam merkezlerinden biri haline geldi.

11 Nisan 2016’da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla açılan stat, modern yapısı ve konumuyla kısa sürede dikkat çekti.

Yaklaşık 42 bin seyirci kapasiteli stadyum, çevreci ve engelli dostu özellikleriyle öne çıkarken uluslararası alanda da ödüller aldı. Açılışının ardından StadiumDB tarafından “Yılın En İyi Stadyumu” seçilen yapı, farklı organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yeni stadında 10 yıllık süreçte 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında mutlu sona ulaşan Beşiktaş, özellikle 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonlukla üçüncü yıldızı formasına ekledi.

İLK GOL MARIO GOMEZ'DEN

Stat tarihinin ilk golü ise Mario Gomez’den geldi. Açılış maçında fileleri havalandıran Alman golcünün ardından statta atılan goller, kulüp tarihine not düşülen anlar arasında yer aldı.

Beşiktaş Park, yalnızca kulüp maçlarına değil, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadele, dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

AVRUPA LİGİ FİNALİ OYNANACAK

Önümüzdeki süreçte Beşiktaş Park’ta bir kez daha Avrupa heyecanı yaşanacak. 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul’da ve bu statta oynanması planlanıyor. Ayrıca şartların oluşması halinde 2027 UEFA Konferans Ligi finaline de ev sahipliği yapması gündemde.

Dolmabahçe’de Boğaz manzarasıyla yükselen Beşiktaş Park, 10 yıllık süreçte yalnızca maçların oynandığı bir saha değil, taraftarın hafızasında yer eden anların, tarihi geri dönüşlerin ve unutulmaz gecelerin adresi olmaya devam ediyor.