Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.