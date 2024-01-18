Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Pendikspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Sıradaki Haber