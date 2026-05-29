Beşiktaş, Pep Guardiola'nın eski yardımcısının peşinde
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir aday geldi. Siyah-beyazlıların, Braga'yı çalıştıran ve uzun yıllar Pep Guardiola'nın ekibinde görev yapan Carlos Vicens'i değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözmek isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Braga Teknik Direktörü Carlos Vicens'in geldiği iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi, daha önce görüşülen isimlerden sonuç alınamamasının ardından alternatif adaylar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte listeye eklenen son isim ise Portekiz temsilcisi Braga'nın başındaki Carlos Vicens oldu.
4 YIL GUARDIOLA'YLA ÇALIŞTI
Teknik adamlık kariyerine İspanya'da başlayan Vicens, 2017 yılında Manchester City altyapısında göreve başladı. İngiliz kulübünde çeşitli yaş kategorilerinde çalışan İspanyol antrenör, daha sonra Pep Guardiola'nın teknik ekibine katıldı.
Vicens, Manchester City'nin Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı kazanarak tarihi üçlemeye ulaştığı 2022-23 sezonunda Guardiola'nın yardımcıları arasında yer aldı.
2021-2025 yılları arasında A takım teknik ekibinde görev yapan genç çalıştırıcı, geçen yıl Braga'nın başına geçti.
AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL
Portekiz ekibiyle ilk sezonunda ligde dördüncü sırayı alan Vicens, takımını Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıyarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
Öte yandan Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde başka isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.
RAZVAN LUCESCU'DAN RET
Siyah-beyazlıların görüştüğü Filipe Luis'in Monaco ile anlaşmasının ardından alternatiflere yöneldiği, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun ayrılığı düşünmemesi nedeniyle görüşmelerden sonuç çıkmadığı ifade edildi.
Alman teknik adam Dino Toppmöller'in de adaylar arasında yer aldığı ancak Bundesliga kulüplerinin ilgisinin Beşiktaş'ın işini zorlaştırdığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, yeni teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde karar vererek transfer ve kadro planlamasını netleştirmeyi hedeflediği öğrenildi.