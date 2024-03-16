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Beşiktaş, Petkimspor'a konuk olacak

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmandaki Ege derbisinde yenerek rakibinin yerine Play-Off hattında beşinci sıraya tırmanan Aliağa Petkimspor yarın sezonun en flaş ekibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 12:29
  • Giriş: 16.03.2024 12:29
  • Güncelleme: 16.03.2024 12:29
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Petkimspor'a konuk olacak

Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Bu mücadelenin ardından 25 Mart'ta da Fenerbahçe'yi konuk edecek Petkimspor ligde 22 haftada 12 galibiyet aldı.

Ligde 17 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sıradaki Beşiktaş, Avrupa'da hafta içinde Eurocup'ta adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

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