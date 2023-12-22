Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlıları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disiplin kuruluna verdi.