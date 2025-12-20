Beşiktaş potada saymaya devam ediyor: 12'de 12

Basketbol Süper Ligi’nde yoluna namağlup devam eden Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, kulüp tarihine geçen bir galibiyete daha imza attı.

Siyah-beyazlılar, ligin 12. haftasında konuk ettiği TOFAŞ karşısında düşük skorlu ve sert savunmaların öne çıktığı mücadeleyi 73-72 kazanarak ligde oynadığı 12’nci maçını da kazandı ve kulüp rekorunu tazeledi.

DÜŞÜK SKOR, SERT MÜCADELE

Maça iki takım da yüksek savunma sertliğiyle başladı. İlk yarıda hücum ritmi bir türlü yükselmezken Beşiktaş soyunma odasına 33-35 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte denge bozulmadı, son periyoda girilirken skor üstünlüğü yine el değiştirirken mücadele son dakikalara kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

MATHEWS'IN ÜÇLÜĞÜ, MORGAN'IN BLOKU

Karşılaşmanın kırılma anı bitime saniyeler kala yaşandı. Skor 72-70 Tofaş lehineyken, Beşiktaş adına sahneye çıkan Jonah Mathews, yüksek baskı altında kullandığı kritik üçlükle takımını 73-72 öne geçirdi.

Bu isabet salonda büyük bir coşku yaratırken maçın son hücumunda savunmada kahramanlık sırası Conor Morgan’daydı. Morgan, Alex Perez’in potaya giden topunu bloklayarak Beşiktaş’a galibiyeti getiren hamleyi yaptı.

Beşiktaş’ta Mathews 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Berk Uğurlu 13 sayı, Anthony Brown ise 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Siyah-beyazlı ekip, sert savunmanın belirleyici olduğu karşılaşmada ribaundlarda da üstünlük kurarak rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

TOFAŞ cephesinde Marek Blazevic 18 sayı ve 8 ribaundla öne çıkarken, Perez 13 sayıyla mücadele etti. Ancak Bursa ekibi, son bölümde yakaladığı avantajı koruyamayarak parkeden mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi’nde 12’de 12 yaparak kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu geliştirdi.

Siyah-beyazlılar, hem savunma sertliği hem de kritik anlarda ortaya koyduğu mental dirençle şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha güçlü biçimde ortaya koydu.