Beşiktaş puan farkını azaltmak amacında
Spor Servisi
Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligdeki namağlup unvanı derbide lider Galatasaray’a karşı yaşadığı 2-1’lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa’ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig’de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.