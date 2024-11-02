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Beşiktaş puan farkını azaltmak amacında

Spor
  • 02.11.2024 05:00
  • Giriş: 02.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 02.11.2024 05:13
Beşiktaş puan farkını azaltmak amacında
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki namağlup unvanı derbide lider Galatasaray’a karşı yaşadığı 2-1’lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa’ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig’de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

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