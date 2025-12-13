Beşiktaş, Rafa Silva için kararını verdi

Beşiktaş yarın Süper Lig'de Trabzon'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekipte son haftaların tartışmalı ismi Rafa Silva kadroya alınmadı. Bir aya yakın süre siyah-beyazlı takımla antrenmanlara çıkmayan Portekizli oyuncu iki haftadır takımla antrenmanlara katılıyordu.

Öte yandan Portekizli yıldızın ara transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz'de yayın yapan Record’un aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Portekizli futbolcu arasında yapılan görüşmede dikkat çekici bir uzlaşmaya varıldı.

Haberde yer alan iddiaya göre Adalı, Rafa Silva’dan antrenmanlara dönmesini ve Aralık ayındaki maçlarda takıma katkı vermesini isterken buna karşılık oyuncunun ocak transfer döneminde ayrılmasına kolaylık sağlanacağı yönünde söz verdi.

Bu mutabakatın, taraflar arasındaki gerilimin geçici olarak düşmesini sağladığı ifade edildi.

Record, ayrıca Beşiktaş yönetiminin Rafa Silva için daha önce belirlediği 15 milyon avroluk bonservis beklentisinden geri adım attığını da öne sürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından kulübün, olası bir transferde daha esnek bir tutum sergileyebileceği yorumları yapıldı.