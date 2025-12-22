Beşiktaş, Rafa Silva için kararını verdi

Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan gelişmeler, siyah-beyazlı camiada tartışma yarattı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Çaykur Rizespor maçı sonrası Portekizli oyuncu için kullandığı “Antrenmanları 10 üzerinden sıfır” ifadesinin ardından, sürecin perde arkasına dair dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Rizespor karşılaşmasından bir gün önce yapılan idmanda, takımın büyük bölümü yaklaşık 6 kilometre koşu gerçekleştirirken Rafa Silva’nın 125 adım attıktan sonra çalışmayı bıraktığı öğrenildi.

Teknik heyetin bu tabloya rağmen oyuncuyu maç kadrosuna alarak “seni kazanmak istiyoruz” mesajı verdiği ifade edildi.

Ancak Portekizli futbolcunun, maç öncesi ısınma bölümünde ve karşılaşma boyunca kulübede sergilediği tutumların teknik ekipte rahatsızlık yarattığı belirtildi. Sahaya yansımayan bu yaklaşımın yalnızca teknik heyetin değil, yönetimin de gündemine girdiği kaydedildi.

YÖNETİM MENAJERLE GÖRÜŞECEK

Yaşananların ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile futbol komitesi üyelerinin dün bir toplantı gerçekleştirdiği ve Rafa Silva’nın menajerini İstanbul’a davet etme kararı aldığı öğrenildi.

Yapılması planlanan görüşmede, oyuncu için talep edilen bonservis bedeli ve diğer şartların net şekilde masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Siyah-beyazlı yönetimin, bu görüşmenin ardından Rafa Silva’nın ayrılığı için menajerine şartlarını sunacak.