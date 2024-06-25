Beşiktaş, Rafa Silva ile anlaştı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Benfica'da forma giyen Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile 3 yıllığına anlaştı.

Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Rafa Silva ile Hüseyin Yücel'in uçakta birlikte çektirdikleri fotoğraf, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

3 YIL İÇİN 28 MİLYON EURO

Portekiz basınından Ojogo'nun aktardığına göre Portekizli yıldız yıllık 6 milyon euro kazanacak. Ayrıca Silva'ya 10 milyon euro da imza parası verilecek. Böylece Silva'ya 3 yılda yapılacak ödeme 28 milyon euro olacak.

Geçen sezon Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Rafa Silva, 52 maçta 22 gol 10 asist kaydeti.

Silva, 2016 yılında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Beşiktaş daha önce de 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı transfer etmişti.