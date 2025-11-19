Beşiktaş, Rafa Silva'nın MR sonucunu açıkladı

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili belirsizlik giderek büyüyor. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun dün gerçekleştirilen MR tetkiklerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklama, Portekizli futbolcunun devam eden bel ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmanda da yer almadığını ortaya koydu.

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Rafa Silva’nın dün gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır."

SORU İŞARETLERİ BÜYÜYOR

MR sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen yıldız oyuncunun antrenmanlara katılmaması, takım içinde ve camiada yeni soru işaretleri yarattı. Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada, "Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim" diye konuşmuştu.