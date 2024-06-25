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Beşiktaş, Rafa Silva’yı KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Spor
  • 25.06.2024 19:19
  • Giriş: 25.06.2024 19:19
  • Güncelleme: 25.06.2024 19:26
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Rafa Silva’yı KAP’a bildirdi
AA

Portekizli futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki futbolcu, bu akşam saat 20.30’da özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek. 

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