Beşiktaş, Rafa Silva’yı KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Portekizli futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki futbolcu, bu akşam saat 20.30’da özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek.