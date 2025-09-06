Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, akşam antrenmanıyla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.