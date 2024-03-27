Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 27.03.2024 17:23 Giriş: 27.03.2024 17:23

Güncelleme: 27.03.2024 17:23 Kaynak: İHA

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