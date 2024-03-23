Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, ikinci başkan Hüseyin Yücel, asbaşkan Mete Vardar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Siyah-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.