Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 11.04.2025 15:26
  • Giriş: 11.04.2025 15:26
  • Güncelleme: 11.04.2025 15:26
Kaynak: AA
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve ısınma koşularıyla idmana başladı.

Antrenman, taktik çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesi yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

BirGün'e Abone Ol