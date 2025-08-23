Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile anlaştı

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 2022'de İskoçya ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu, siyah-beyazlı ekibin 24 yaşındaki solbek ile 3+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığını duyurdu.

Dün İstanbul'a gelen Rıdvan Yılmaz'ın sağlık kontrollerinden geçerek resmî sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Yılmaz, 2022'de 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olmuştu.

Rıdvan Yılmaz Rangers'ta son iki sezonda 54 maçta forma giyerken 1 gol 3 asist kaydetti.