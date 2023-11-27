Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile kendine geldi

Ajans Haberleri
  • 27.11.2023 11:18
  • Giriş: 27.11.2023 11:18
  • Güncelleme: 27.11.2023 11:18
Kaynak: AA
Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile kendine geldi

Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 18 yıl sonra ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındaki ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarların Rıza Çalımbay'a büyük destek verdiği karşılaşmayı 1-0 kazanarak moral buldu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 