Beşiktaş, Rizespor'la berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine attı. Beşiktaş'ın golünü 45+3. dakikada Ernest Muci kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 27'ye, Çaykur Rizespor da 21'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak.