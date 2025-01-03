Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Rizespor'la berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 03.01.2025 22:25
  • Giriş: 03.01.2025 22:25
  • Güncelleme: 03.01.2025 22:28
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Rizespor'la berabere kaldı
AA

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine attı. Beşiktaş'ın golünü 45+3. dakikada Ernest Muci kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 27'ye, Çaykur Rizespor da 21'e yükseltti.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol